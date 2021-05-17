Алекс Боумэн выиграл этап NASCAR в Довере

В Довере состоялся очередной этап гоночной серии NASCAR. Победителем гонки стал Алекс Боумэн. Он вышел в лидеры после заключительного пит-стопа, когда до конца гонки оставалось 97 кругов. Кайл Ларссон, лидировавший на протяжении 263 кругов, в итоге стал лишь вторым, не сумев отстоять победу. Тройку лучших замкнул Чейз Эллиотт. Лидер общего зачёта, Дэнни Хэмлин, завершил гонку на седьмом месте.

Первые четыре места заняли гонщики команды Hendrick Motorsports. Эта команда стала лишь третьей в истории NASCAR, которой удалось занять первые четыре места в одной гонке. В последний раз такое происходило в 2005 году, когда аналогичное достижение покорила команда Roush Fenway Racing.

Хэмлин сохраняет лидерство в общем зачёте. Он набрал 574 очка. Второе место занимает Уильям Байрон, у которого 473 балла. На одно очко от него отстаёт Мартин Труэкс-младший.