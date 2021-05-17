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Капито — о Расселле: когда «Мерседес» делает предложение, пилота сложно удержать

Капито — о Расселле: когда «Мерседес» делает предложение, пилота сложно удержать
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Уильямса» Йост Капито признался, что команде будет сложно удержать пилота Джорджа Расселла. По мнению Капито, британец является будущим чемпионом мира.

23-летний Расселл является пилотом юниорской программы «Мерседеса». По слухам, он может сменить в «Мерседесе» одного из гонщиков в следующем сезоне.

«Когда «Мерседес» делает предложение пилоту, сложно его удержать. И неважно, о каком пилоте и команде мы говорим.

Кто может заменить Расселла в «Уильямсе»? У пилотов действуют контракты со своими командами. Пока говорить об этом просто глупо. Нам не стоит торопиться.

Нам нужно сосредоточиться на нашем болиде, сделать так, чтобы всё хорошо работало», — цитирует Капито Auto Motor und Sport.

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