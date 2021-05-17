Капито — о Расселле: когда «Мерседес» делает предложение, пилота сложно удержать
Руководитель «Уильямса» Йост Капито признался, что команде будет сложно удержать пилота Джорджа Расселла. По мнению Капито, британец является будущим чемпионом мира.
23-летний Расселл является пилотом юниорской программы «Мерседеса». По слухам, он может сменить в «Мерседесе» одного из гонщиков в следующем сезоне.
«Когда «Мерседес» делает предложение пилоту, сложно его удержать. И неважно, о каком пилоте и команде мы говорим.
Кто может заменить Расселла в «Уильямсе»? У пилотов действуют контракты со своими командами. Пока говорить об этом просто глупо. Нам не стоит торопиться.
Нам нужно сосредоточиться на нашем болиде, сделать так, чтобы всё хорошо работало», — цитирует Капито Auto Motor und Sport.
Инженер «Уильямса»: Расселл очень похож на Хэмилтона и может повторить его успех
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
12:55
-
12:07
-
11:27
-
10:57
-
08:50
-
00:13
- 16 мая 2021
-
22:59
-
22:35
-
22:31
-
21:59
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
17:58
-
16:01
-
15:39
-
14:39
-
13:34
-
12:20
-
11:43
-
10:05
-
00:06
- 15 мая 2021
-
23:00
-
22:24
-
21:08
-
19:50
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:38
-
14:55
-
13:55
-
12:50
-
10:59
-
09:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам