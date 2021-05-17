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Зак Браун: столкновение Ферстаппена и Хэмилтона — лишь вопрос времени

Зак Браун: столкновение Ферстаппена и Хэмилтона — лишь вопрос времени
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о противостоянии пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По мнению Брауна, они обязательно врежутся в течение сезона.

«Я думаю, что их столкновение — лишь вопрос времени. Это может произойти уже на первом круге, если никто не захочет уступать место. Соперничества — великая вещь в спорте. Надеюсь, что их конкуренция однажды предоставит нам шанс.

Это великое соперничество. Я думаю, что Макс заступил Льюиса подняться на ещё более высокий уровень. Он сейчас действует практически идеально. Очевидно, что Льюис — очень умный пилот. Он просто спокойно ждёт шанс для атаки и затем добивается своего. В этом и есть его опыт», — цитирует Брауна BBC.

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