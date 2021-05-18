Шварцман показал трассу Формулы-1 в Монако с высоты. Видео

Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» показал трассу Формулы-1 в Монако с высоты.

Шварцман является пилотом гоночной академии «Феррари» и гоночной программы SMP Racing. В прошлом сезоне ходили слухи, согласно которым он может перейти в Формулу-1. Но в итоге спортсмен остался в Формуле-2.

На данный момент Шварцман занимает восьмое место в личном зачёте, набрав 16 очков на первом этапе Ф-2 в Бахрейне.

В эти выходные Монако примет и Гран-при Формулы-1, и этап Формулы-2. В прошлом году этап «Королевских гонок» не проходил в Монте-Карло из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем Гран-при стал пилот «Мерседеса», действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.