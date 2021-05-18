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Ферстаппен: Марко для меня как отец

Ферстаппен: Марко для меня как отец
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о взаимоотношениях с советником по автоспорту Хельмутом Марко и начальником команды Кристианом Хорнером. Ферстаппен особенно выделил Марко, который способствовал его переходу из «Торо Россо» в «Ред Булл».

«Хельмут для меня как отец, да. У нас с ним очень хорошие взаимоотношения, да и с Хорнером тоже. Марко всегда говорит то, что думает. Он всегда честен и прямолинеен, мне это нравится. С ним не бывает какой-то лжи.
Мы очень хорошо работаем с Марко и Кристианом. За эти годы мы уже прошли через многое», — цитирует Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на RacingNews365.nl.

Ферстаппен стал пилотом юниорской программы «Ред Булл» в 2014 году. А в 2016 году он перешёл из «Торо Россо» в «Ред Булл».

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