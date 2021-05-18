Ферстаппен: Марко для меня как отец
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о взаимоотношениях с советником по автоспорту Хельмутом Марко и начальником команды Кристианом Хорнером. Ферстаппен особенно выделил Марко, который способствовал его переходу из «Торо Россо» в «Ред Булл».
«Хельмут для меня как отец, да. У нас с ним очень хорошие взаимоотношения, да и с Хорнером тоже. Марко всегда говорит то, что думает. Он всегда честен и прямолинеен, мне это нравится. С ним не бывает какой-то лжи.
Мы очень хорошо работаем с Марко и Кристианом. За эти годы мы уже прошли через многое», — цитирует Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на RacingNews365.nl.
Ферстаппен стал пилотом юниорской программы «Ред Булл» в 2014 году. А в 2016 году он перешёл из «Торо Россо» в «Ред Булл».
Ферстаппен: никогда не попадал на подиум в Монако, в этот раз всё должно быть по-другому
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
11:15
-
10:18
-
10:08
-
00:44
- 17 мая 2021
-
21:52
-
20:58
-
19:59
-
18:59
-
17:36
-
16:39
-
16:14
-
15:23
-
14:30
-
12:55
-
12:07
-
11:27
-
10:57
-
08:50
-
00:13
- 16 мая 2021
-
22:59
-
22:35
-
22:31
-
21:59
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
17:58
-
16:01
-
15:39
-
14:39
-
13:34
-
12:20
-
11:43
-
10:05
-
00:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам