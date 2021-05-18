Ральф Шумахер: Расселл принёс бы больше пользы «Мерседесу», чем Боттас

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что на месте руководителей «Мерседеса» сделал бы боевым пилотом гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. Ранее появились слухи, согласно которым Расселл может сменить в команде Валттери Боттаса, причём замена может состояться до окончания сезона. Впрочем, позднее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что Боттасу не стоит беспокоиться за своё место.

«Чтобы посреди сезона произошла замена, Боттас должен очень плохо пилотировать болид. А этого не происходит. На примере Риккардо в «Макларене» и Переса в «Ред Булл» мы видели, что быстро адаптироваться к болиду очень сложно.

Но в краткосрочной перспективе я бы дал место в «Мерседесе» Расселлу. Считаю, что он принёс бы больше пользы «Мерседесу», чем Боттас. Учитывая, сколько проблем и неудач было у Валттери, ему становится всё сложнее», — цитирует Шумахера Sky Sports Germany.