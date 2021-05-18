Гасли рассказал, что планирует поиграть с Леклером в теннис в Монако

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от Гран-при Монако. По словам француза, он собирается приятно провести время и даже организовать совместный досуг с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

«Мне очень нравится трасса в Монако. Я рад вернуться сюда. Это особенная трасса, которая полностью отличается от тех, на которых проходили первые гонки сезона.

На гонку пустят некоторое количество зрителей, это здорово. Но в целом во время уик-энда у нас не будет такого загруженного календаря, как раньше. Надеюсь, у меня будет свободное время немного отдохнуть, поиграть в теннис с Леклером в пятницу. Конечно, это произойдёт, если у нас будет свободное время», — цитирует Гасли пресс-служба «Альфа Таури».