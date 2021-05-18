Вольф объяснил, почему «Ред Булл» будет опасен в Монако

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Монако.

«Первые гонки сезона подарили нам битвы колесо в колесо и стратегическую борьбу. В Испании у нас получился далёкий от идеального гоночный уик-энд, но можно извлечь множество уроков. Тем не менее, итоговые первое и третье места — сильный результат. Мы можем им гордиться.

Далее мы переходим в Монако. Аналогичных гонок просто нет, в прошлом году нам очень не хватало этого Гран-при! С нетерпением ждём, когда на улицах Монте-Карло начнутся гонки. Это уникальный, очень интенсивный уик-энд. У пилотов и команд нет возможности для ошибки. Эта особенность прямо поджаривает зад! И мы любим вызовы. На трассе в Монако большое значение имеет прижимная сила. И мы знаем, что это — сильная сторона «Ред Булл». Мы начинаем гоночный уик-энд, понимая, что нас ждёт тяжёлая конкуренция. Также мы рассчитываем на соперничество со стороны других команд. Но, как уже говорилось, нам нравится такая охота», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.