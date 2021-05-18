Ротенберг рассказал, как и зачем был создан новый российский гоночный автомобиль

Глава компании BR Engineering и программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал, как велась работа по созданию нового автомобиля BR03, предназначенного для выступлений в СМП РСКГ и других российских гоночных соренованиях.



«Работа велась два года. Идея в том, чтобы эта машина была доступна, безопасна и быстра. Куда это выльется дальше, посмотрим. Взяли те узлы из BR1 и BR01, которые можно было применить в этой машине и которые сделали бы её и надёжнее, и в то же время доступнее. Шасси полностью российское. Силовой блок — от «Рено» 3,5 литра, но и его в теории можно сделать самим, это не проблема. Весь инжиниринг наш.



Мы протестировали машину в Сочи и на Moscow Raceway. Когда поняли, что она едет и готова к презентации, представили её. Сейчас готовы две машины, собирается третья. На их базе будем смотреть, что можно доработать, удешевить. Теперь все пилоты «СМП Рейсинг» будут тестировать её на наших трассах, чтобы найти как можно больше нюансов, чтобы машина стала ещё лучше — быстрее и удобнее для пилотов.



Планируем, что первый старт машины пройдет в сентябре на Moscow Raceway, а в октябре — в Грозном на Akhmat Race. Проверим её в боевых условиях. Что касается монокласса, то будем стараться создать его к 2022 году. Пилоты смогут себя проявить. Да, у каждого будут свои техники и инженеры, но в целом машины будут одинаковые, омологированные.



Потенциальный спрос мы точно удовлетворим. Ведь чем больше машин ты делаешь, тем дешевле становится проект. Наша задача — сделать автомобиль доступным. И уже сейчас он гораздо более доступен, чем те машины, которые едут в российском чемпионате в похожем классе», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Компания Ротенберга представила гоночный автомобиль для российских гонок