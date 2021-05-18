Ротенберг прокомментировал шансы Шварцмана на попадание в Формулу-1

Создатель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг прокомментировал шансы участника программы Роберта Шварцмана, выступающего в Формуле-2, попасть в Формулу-1 в 2022 году.
«Шварцман должен выигрывать, тогда мы увидим его в Ф-1. Автоспорт — вещь непредсказуемая, в любой момент может произойти всё что угодно. Будем надеяться. На первом этапе он был очень быстр, ехал быстрее всех — все это видели. Просто не повезло: здесь въехали, там заглохла машина — и всё. Это непредсказуемо», — ответил Ротенберг на вопрос корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.
Также бизнесмен рассказал об общих планах касательно программы «СМП Рейсинг»: «Программа развивается, она никуда не денется, просто будет работать более точечно. В формульных сериях ездят наши пилоты, также мы смотрим перспективных ребят в картинге. Программа становится более целенаправленной, скажем так. Больше направили себя на российский чемпионат РСКГ, будем развивать в нём монокласс, чтобы внести больший вклад в национальный автоспорт».
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