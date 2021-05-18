Рэпер Тимати и певица Валерия опробовали новый российский болид BR03. Фото с презентации

18 мая в Сколково состоялась презентация нового российского гоночного автомобиля BR03. BR03 – это уникальный гоночный автомобиль, созданный российскими специалистами компании BR Engineering. Впервые в России создан автомобиль, предназначенный для участия в российских кольцевых соревнованиях, в том числе в самом известном чемпионате нашей страны – Российской серии кольцевых гонок.
В презентации принял участие участие основатель и руководитель программы SMP Racing, компании BR Engineering Борис Ротенберг, а также такие звёзды эстрады, как Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и другие.
На презентации присутствовали пилоты программы — Михаил Алёшин, активно участвовавший в разработке машины, Виталий Петров, Сергей Сироткин и другие гонщики.
Лучшие кадры с презентации болида BR03 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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