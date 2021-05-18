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Борис Ротенберг: российская команда в Формуле-1 уже есть

Борис Ротенберг: российская команда в Формуле-1 уже есть
Евгений Кустов
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Создатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг ответил на вопрос касательно возможности появления в Формуле-1 команды из России. Ранее сам Ротенберг не исключал подобного развития событий, и журналисты напомнили бизнесмену ему прежнее заявление. В ответ на это Ротенберг отметил, что считает российской командой «Хаас», чьи болиды раскрашены в цвета российского флага, поскольку титульным спонсором команды является команда «Уралкалий», а одним из гонщиков — россиянин Никита Мазепин.

«Российская команда в Формуле-1 уже есть. Посмотрим, как „Хаас“ будет развиваться. Успехов ему (Никите Мазепину. — Прим. „Чемпионата“). Желаю, чтобы он достигал тех результатов, которые бы радовали всех россиян», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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