Борис Ротенберг: российская команда в Формуле-1 уже есть

Создатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг ответил на вопрос касательно возможности появления в Формуле-1 команды из России. Ранее сам Ротенберг не исключал подобного развития событий, и журналисты напомнили бизнесмену ему прежнее заявление. В ответ на это Ротенберг отметил, что считает российской командой «Хаас», чьи болиды раскрашены в цвета российского флага, поскольку титульным спонсором команды является команда «Уралкалий», а одним из гонщиков — россиянин Никита Мазепин.



«Российская команда в Формуле-1 уже есть. Посмотрим, как „Хаас“ будет развиваться. Успехов ему (Никите Мазепину. — Прим. „Чемпионата“). Желаю, чтобы он достигал тех результатов, которые бы радовали всех россиян», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.