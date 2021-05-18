Фоменко отреагировал на появление нового российского гоночного автомобиля

Бывший инжиниринговый директор команды Формулы-1 «Маруся», экс-президент Marussia Motors Николай Фоменко посетил презентацию нового гоночного автомобиля BR03, созданного для гонок на выносливость национального уровня, и поделился своим мнением о перспективах проекта.



«Я уверен, что все технические решения соответствуют тому, что этот автомобиль должен показывать. По характеристикам всё звучит неплохо. Это первый прототип в нашей стране. У нас проблема в том, что всем людям, которые хотят заниматься автоспортом, приходится приобретать зарубежную технику. После этого все начинают её улучшать — и если РАФ будет это запрещать, то автоспорта совсем не будет. В итоге возникает некий технический бардак. У нас уже появились приличные автодромы, и хочется, чтобы был монокласс, который окажется стабилен, как любой его западный аналог.



Это очень важное решение, большой шаг вперёд, и мне кажется, что всё сделано на хорошем уровне. Теперь очень важно омологировать автомобиль. У нас же, знаете, всегда очень большая толкотня: очень мало народу занимается этим, зато много разборок и скандалов. Хочется, чтобы этой серии сопутствовала удача», — заявил Фоменко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.