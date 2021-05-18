Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фоменко отреагировал на появление нового российского гоночного автомобиля

Фоменко отреагировал на появление нового российского гоночного автомобиля
Евгений Кустов
Комментарии

Бывший инжиниринговый директор команды Формулы-1 «Маруся», экс-президент Marussia Motors Николай Фоменко посетил презентацию нового гоночного автомобиля BR03, созданного для гонок на выносливость национального уровня, и поделился своим мнением о перспективах проекта.

«Я уверен, что все технические решения соответствуют тому, что этот автомобиль должен показывать. По характеристикам всё звучит неплохо. Это первый прототип в нашей стране. У нас проблема в том, что всем людям, которые хотят заниматься автоспортом, приходится приобретать зарубежную технику. После этого все начинают её улучшать — и если РАФ будет это запрещать, то автоспорта совсем не будет. В итоге возникает некий технический бардак. У нас уже появились приличные автодромы, и хочется, чтобы был монокласс, который окажется стабилен, как любой его западный аналог.

Это очень важное решение, большой шаг вперёд, и мне кажется, что всё сделано на хорошем уровне. Теперь очень важно омологировать автомобиль. У нас же, знаете, всегда очень большая толкотня: очень мало народу занимается этим, зато много разборок и скандалов. Хочется, чтобы этой серии сопутствовала удача», — заявил Фоменко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021