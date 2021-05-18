Болид Хэмилтона образца 2010 года рассчитывают продать за $ 7 млн

Один из старейших в мире аукционных домов «Сотбис» рассчитывает выручить $ 7 млн за болид «Макларена» 2010 года, в котором выступал ныне уже семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Машина будет выставлена на торги в качестве лота в дни Гран-при Великобритании. При этом в ходе торгов она будет наматывать круги на трассе, сообщает GPFans.

Торги пройдут в преддверии первой в сезоне спринтерской гонки.

Отметим, что за рулём «Макларена» Льюис Хэмилтон в 2010 году завоевал три победы. Всего в том сезоне британец поднимался на подиум девять раз и по итогам чемпионат занял четвёртое место в общем зачёте.

Напомним, в нынешнем сезоне британец лидирует в общем зачёте. После четырёх этапов в его активе 94 очка.