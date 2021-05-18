Цунода лишь недавно узнал, что в пятницу на Гран-при Монако не бывает тренировок

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от Гран-при Монако Формулы-1, а также признался, что лишь недавно узнал, что в пятницу тренировки Ф-1 в Монако не проводятся.

«Я жду этапа в Монако, особенно после непростого этапа в Испании. Я был недоволен собой в квалификации, где допустил ошибку. Но я должен принять, что такое может случаться и двигаться дальше. Я провёл в Формуле-1 лишь четыре этапа и ещё перенастраиваюсь. Фокусируюсь на том, чтобы как можно быстрее адаптироваться.

Я никогда не выступал в Монако, ни в одной из категорий. Но я пилотировал в Макао, так что у меня есть опыт работы на городских трассах. На таких треках нужен немного другой подход, особенно с учётом того, что никогда не выступал в Монако. Ключевой момент — избежать ошибок в первых тренировках, чтобы провести на трассе, как можно больше времени.

В Монако хватает множества непривычных факторов. К примеру, я лишь в Испании узнал, что свободная практика здесь проводится в четверг, а не в пятницу. Но главное концентрироваться на работе, уверен, что смогу адаптироваться", — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».