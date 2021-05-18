Мазепин сравнил болид «Мерседеса» 2019 года и машину «Хааса»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин вспомнил, как в 2019 году ему довелось провести тесты в составе «Мерседеса», а также «Форс Индии». По словам гонщика, сравнить ту машину немецкой команды и нынешний «Хаас» практически невозможно.

«Я не могу это в точности описать словами, но если сравнивать ощущения от этих двух машин, то разница очень велика. У машин «Мерседес» и «Форс Индия» был классный баланс. Вы можете только представить, какие это были ощущения и как здорово было пилотировать.

Кроме того, эти машины придают вам уверенности в себе и стабильности. Это был очень приятный опыт. Те болиды были не только быстры, но и приносили удовольствие», — приводит слова российского пилота Motorsport.

Напомним, после четырёх этапов сезона Никита Мазепин не набрал ни одного очка в сезоне-2021.