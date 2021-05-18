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Квят подробно показал, как готовился к тестам за «Альпин»

Квят подробно показал, как готовился к тестам за «Альпин»
Микаил Гусейнов
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Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят показал на своей странице в «Инстаграме» интересное видео. На записи россиянин демонстрирует процесс подготовки к тестам в составе французской команды.

Квят зачастую начинает свой день с завтрака омлетом или кашей. Затем Даниил отправляется на тренировку по боксу. В перерывах между работой с тренером Квят рассказывает о своей страсти к этому виду спорта и признаётся, что ищет боксёрский зал везде, куда бы ни приезжал.

Затем россиянин показывает свой обед и поход в магазин. После Квят отправляется на автодром, где тренируется на картинге. Видео завершается непосредственно заездами Даниила в болиде «Альпин» на шинных тестах.

Соответствующая запись доступна на странице пилота в «Инстаграме».

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