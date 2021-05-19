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Перес рассказал, как складываются его отношения с Марко

Перес рассказал, как складываются его отношения с Марко
Микаил Гусейнов
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, как складываются его отношения с советником австрийской команды по автоспорту Хельмутом Марко.

«Правда в том, что я доволен Хельмутом Марко. Он всегда говорит мне, что думает. Если я справляюсь хорошо, он говорит, что всё хорошо. Если плохо, он скажет, что плохо, причём не только лично мне, но и прессе.

Он очень прямолинеен, и я уважаю его. Думаю, у нас хорошие отношения. Мы узнаём друг друга всё лучше. Обычно после гонок мы созваниваемся, и он говорит мне, делал ли я что-то неправильно», — приводит слова Переса F1i.

Напомним, мексиканский пилот проводит первый сезон в составе «Ред Булл». После четырёх этапов чемпионата он занимает в общем зачёте лишь шестое место.

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