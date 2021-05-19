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Ферстаппен: вполне возможно, что я буду выступать за «Ред Булл» на протяжении всей карьеры

Ферстаппен: вполне возможно, что я буду выступать за «Ред Булл» на протяжении всей карьеры
Арина Ершова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих перспективах в Формуле-1.

«Буду ли я выступать за «Ред Булл» на протяжении всей карьеры? Вполне возможно. Это зависит от того, насколько конкурентноспособной будет команда и я сам, конечно же. Я буду продолжать участвовать в гонках до тех пор, пока мне этого хочется. Победа мотивирует меня, вернее, просто возможность победить.

Чего бы я хотел достичь в Формуле-1? Я бы предпочёл выиграть как можно больше титулов. Но иногда тебе везёт на протяжении длительного времени, а иногда не везёт. Так что никогда не знаешь наверняка.

Чем займусь после ухода из Ф-1? У меня ещё много дел. В любом случае займусь автогонками, но в частном порядке. И буду проводить много времени с друзьями. Я бы не стал покупать команду Формулы-1 или что-то в этом роде», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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