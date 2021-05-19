Марко: Перес не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о пилоте команды Серхио Пересе и сравнил его с Пьером Гасли.

«В нынешнем сезоне многое будут решать и вторые пилоты команд. Перес постоянно совершенствуется. Он не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли. Вместо этого он смотрит на Макса, анализирует его круги и понимает, в чём ему нужно совершенствоваться», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.