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Марко: Перес не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли

Марко: Перес не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли
Арина Ершова
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о пилоте команды Серхио Пересе и сравнил его с Пьером Гасли.

«В нынешнем сезоне многое будут решать и вторые пилоты команд. Перес постоянно совершенствуется. Он не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли. Вместо этого он смотрит на Макса, анализирует его круги и понимает, в чём ему нужно совершенствоваться», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.

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