Марко: Перес не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о пилоте команды Серхио Пересе и сравнил его с Пьером Гасли.
«В нынешнем сезоне многое будут решать и вторые пилоты команд. Перес постоянно совершенствуется. Он не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли. Вместо этого он смотрит на Макса, анализирует его круги и понимает, в чём ему нужно совершенствоваться», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 мая 2021
-
11:09
-
10:59
-
09:53
-
00:58
- 18 мая 2021
-
23:23
-
22:13
-
20:59
-
20:00
-
18:59
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:57
-
16:33
-
16:28
-
15:59
-
13:42
-
13:03
-
11:15
-
10:18
-
10:08
-
00:44
- 17 мая 2021
-
21:52
-
20:58
-
19:59
-
18:59
-
17:36
-
16:39
-
16:14
-
15:23
-
14:30
-
12:55
-
12:07
-
11:27
-
10:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам