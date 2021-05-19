Ландо Норрис заявил, что хочет стать чемпионом мира в составе «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о подписании долгосрочного соглашения с командой.

«Я очень рад продлить соглашение с «Маклареном». Проработав в команде почти пять лет, я чувствую себя частью семьи и не могу представить, что начну следующий этап своей карьеры в другом месте. «Макларен» оказывает мне огромную поддержку с тех пор, как я выступал в младших сериях, и мне очень нравится учиться и развиваться как гонщику.



Моя приверженность «Макларену» ясна: моя цель — выигрывать гонки и стать чемпионом мира, и я хочу добиться этого с этой командой. С 2017 года наш прогресс был последовательным, и у нас есть чёткие совместные планы на будущее.



Я хочу сказать спасибо Заку Брауну и Андреасу Зайдлю за веру в меня с самого начала, а также всей команде за то, что они создали вокруг меня такую сильную среду для продолжения карьеры. У нас уже было несколько невероятных моментов, которые я никогда не забуду — два подиума и третье место в Кубке конструкторов. Я с нетерпением жду возможности добиться ещё большего успеха в ближайшие годы вместе с Даниэлем и остальными членами команды», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».