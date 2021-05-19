В «Макларене» прокомментировали решение продлить контракт с Норрисом

Глава «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал решение продлить контракт с пилотом Ландо Норрисом.

«Наше решение подтвердить долгосрочное будущее Ландо в «Макларене» было очень простым. Ландо впечатлял нас начиная с дебютного сезона — своими выступлениями, эволюцией как пилота, это было очевидно. Он — краеугольный камень нашего плана по восстановлению результатов, а его достижения до сих пор, включая два подиума, показали, что он выдающийся спортсмен. Как и он, мы имеем серьезные амбиции на наше совместное будущее, и я рад, что это путешествие продолжится.



В лице Ландо и Даниэля у нас невероятно талантливая и захватывающая пара пилотов, и это объявление — сильный сигнал насчёт нашей посвящённости следующей главе в истории «Макларена» — с 2022 года и далее», — приводит слова Зайдля пресс-служба его команды.