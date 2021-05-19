Пилотом-послом «Астон Мартин» стала каскадёрша и участница W Series

Пилотом-послом «Астон Мартин» стала гонщица Джессика Хокинс, сообщает пресс-служба команды.
Хокинс — каскадёрша и участница женской формульной серии W Series, в которой и продолжит выступление. До этого британка становилась чемпионкой страны по картингу, а также принимала участие в Формуле-Форд, Формуле-4, чемпионате Великобритании среди легковых автомобилей, Jaguar I-Pace eTrophy и Mini Challenge UK Pro Class.
«Мы рады приветствовать Джессику Хокинс в качестве нового пилота-посла «Астон Мартин». В её гоночной карьере до сих пор было нелегко, ей постоянно приходилось бороться, как это делают все молодые гонщики, особенно девушки, и её решимость восхитительна.
Джессика хорошо проявила себя в первом сезоне W Series 2019 года, попав в топ-12, что позволило ей продолжить выступление в чемпионате. Мы уверены, что Джессика отлично сработается со всеми в нашей команде как на Гран-при, так и между ними, а также с нашими многочисленными партнёрами», — прокомментировал руководитель команды Отмар Зафнауэр.
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