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На Гран-при России Формулы-1, скорее всего, будет 50-процентное заполнение трибун

На Гран-при России Формулы-1, скорее всего, будет 50-процентное заполнение трибун
Евгений Кустов
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Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов рассказал о подготовке компании-промоутера Гран-при России Формулы-1 к этапу 2021 года.

«Ограничения, связанные с Covid-19, безусловно, вносят определённые нюансы в нашу работу. С учётом прошлогоднего опыта сейчас мы уже понимаем чуть лучше и знаем чуть больше, как выстраивать операционную деятельность в период пандемии.

Безусловно, некоторые сложности сохраняются, окончательная определённость, как именно и под какими ограничениями пройдёт мероприятие, пока отсутствует, поскольку никто точно не знает, что будет в сентябре. Но действующие по Краснодарскому краю ограничения позволяют говорить о 50-процентном заполнении трибун, что для нас уже хорошо. Именно так мы отработали в прошлом году. В общем, работаем в привычном для нас режиме», — приводит слова Титова F1News.

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