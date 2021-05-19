Тост: в плане двигателя «Хонда» рано или поздно догнала или даже обошла бы «Мерседес»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о перспективах «Хонды». Напомним, сезон-2021 станет последним для «Хонды» в качестве поставщика моторов Формулы-1. Но инженеры продолжат работу над двигателем до завершения сезона, чтобы передать «Ред Булл» современные наработки на следующий год.
«Двигатель «Хонды» — это фантастика. Они проделали очень хорошую работу за зиму, а также в прошлом году. Им удалось достичь огромных успехов как в плане производительности, так и в плане долговечности. Очень жаль, что они покидают Ф-1, когда достигли уже действительно большого уровня. Если бы они продолжили в том же духе, думаю, их мотор рано или поздно догнал бы «Мерседес», или стал даже лучше», — приводит слова Тоста Auto Motor und Sport.
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