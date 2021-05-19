Браун призвал Формулу-1 запретить командам вместе использовать аэродинамические тоннели

Руководитель «Макларена» Зак Браун высказался на тему совместной работы команд Формулы-1, связанных партнёрскими отношениями. По словам Брауна, они не должны использовать один аэродинамический тоннель. Браун направил открытое письмо руководству Формулы-1 с просьбой более тщательно регулировать совместную работу команд. Он выразил обеспокоенность вопросом.

«ФИА и Формула-1, конечно, должны обратить внимание на этот вопрос. У меня нет никаких проблем с тем, что кто-то сотрудничает и работает вместе, к примеру, над коробкой передач. Это хорошо и правильно.

Но лично мне не нравится, когда две связанные команды используют один и тот же аэродинамический тоннель. Я бы хотел увидеть прямые ограничения», — цитирует Брауна Motorsport-Magazin.