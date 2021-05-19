Окон прокомментировал свои слова о Мазепине. Ранее он сказал, что опасается россиянина

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал собственные слова о российском гонщике «Хааса» Никите Мазепине. Ранее Окон признался, что ему нужно действовать гораздо осторожнее, когда рядом с ним на трассе находится Мазепин. Россиянин, дебютирующий в Формуле-1, уже попал в несколько неприятных историй со своими коллегами по цеху. На этот раз Окон высказался дипломатично.
«Я имел в виду, что уже случилась пара инцидентов на тренировках в условиях, когда мы были не на быстрых кругах, а на медленных. И что-то могло пойти не так.
Когда оказываешься на трассе, всегда есть риск для всего гоночного уик-энда. Нужно быть внимательным на 200%, ведь произойти может всё что угодно. Мы пересекались с Никитой несколько раз в случаях, когда всё было на грани.
Ничего плохого пока не произошло. Но да, надо быть внимательным, чтобы не допустить никаких происшествий», — цитирует Окона RacingNews365.
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