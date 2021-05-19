Никита Мазепин: пока не чувствую уверенности из-за проблем с болидом

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин признался, что ему по-прежнему не хватает уверенности в болиде. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед Гран-при Монако.
«Если честно, я ещё не слишком уверен, так как у меня есть проблемы с машиной. Мне не удаётся выжать из неё максимум, баланс начал появляться лишь в концовке прошлого Гран-при. Тогда появилось сцепление с дорогой. Поэтому пока для меня машина ведёт себя очень непредсказуемо.
Но, как вы знаете, сезон состоит из 23 гонок. Пока ещё рано говорить. Думаю, очень важно обрести уверенность в Монако. Будем двигаться вперёд.
Цель — проехать круги, успешно выступить в квалификации. Если говорить реалистично, нам нужно найти способы удачно выступить. В Монако очень важны действия пилота. Верю, что это очень важно. Я уверен в себе, но тяжело, когда у машины нет прижимной силы», — цитирует Мазепина Racefans.
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