Хэмилтон прокомментировал возможность столкновения с Ферстаппеном
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о конкуренции с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Хэмилтон признался, что ждёт тяжёлую борьбу в Монако.
«Ред Булл» будет сложно победить в этот уик-энд. Они традиционно сильны на этой трассе. А в нынешнем сезоне мы ещё ближе друг к другу.
Возможны ли столкновения? Пока что мне удавалось избегать инцидентов. Но впереди ещё 19 гонок. Возможно, мы и столкнёмся, но я надеюсь, что нет. Мы уважаем друг друга, но Максу по-прежнему надо ещё многое доказать. У меня другая ситуация», — цитирует Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.
Пока что Хэмилтон лидирует в общем зачёте пилотов. Британец набрал 94 балла. Ферстаппен находится на втором месте, у него 80 очков.
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