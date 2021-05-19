Гонщики «Макларена» представили необычные шлемы «под старину» к Гран-при Монако

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо и его напарник по команде британец Ландо Норрис показали необычные дизайны шлемов к Гран-при Монако Формулы-1. Оба пилота создали дизайны «под старину»: Норрис добавил на шлем изображение защитных очков, которые в своё время использовали пилоты, а Риккардо создал дизайн, напоминающий шлемы 60-70 годов.

Напомним, на Гран-при Монако Формулы-1 «Макларен» использует необычную оранжево-голубую ливрею, посвящённую партнёрству команды с нефтяной компанией Gulf. Свободные заезды этапа в Монте-Карло пройдут в четверг, 20 мая. Третья практика и квалификация запланированы на субботу, 22 мая, гонка — на воскресенье, 23 мая.