Гонщики «Макларена» представили необычные шлемы «под старину» к Гран-при Монако
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо и его напарник по команде британец Ландо Норрис показали необычные дизайны шлемов к Гран-при Монако Формулы-1. Оба пилота создали дизайны «под старину»: Норрис добавил на шлем изображение защитных очков, которые в своё время использовали пилоты, а Риккардо создал дизайн, напоминающий шлемы 60-70 годов.
Напомним, на Гран-при Монако Формулы-1 «Макларен» использует необычную оранжево-голубую ливрею, посвящённую партнёрству команды с нефтяной компанией Gulf. Свободные заезды этапа в Монте-Карло пройдут в четверг, 20 мая. Третья практика и квалификация запланированы на субботу, 22 мая, гонка — на воскресенье, 23 мая.
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