Феттель раскритиковал журналистов за вопрос о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель выразил недовольство вопросами журналистов, которые неоднократно интересовались у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена о возможных столкновениях. Хэмилтон и Ферстаппен ведут борьбу за чемпионский титул. Пока упорная борьба не приводила к столкновениям.

«Мне кажется, что болельщики и журналисты не понимают, насколько иногда плотной бывает борьба. Она настолько плотная, что в любой момент что-то может пойти не так.

Никто не хочет сильно рисковать, совершать опасные обгоны, ведь в любой момент что-то может пойти не так. Нужно совсем немного, чтобы что-то пошло не так. Но пока что они отлично ведут борьбу. Думаю, это показывает их уровень.

Не понимаю, почему вас так интересует и радует их возможное столкновение. Нужно радоваться, что они ведут борьбу и не сталкиваются. Нужно восхищаться уровнем и мастерством пилотов, а не столкновениями», — цитирует Феттеля RacingNews365.