Леклер показал необычный синий шлем на Гран-при Монако Формулы-1
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер продемонстрировал необычный дизайн гоночного шлема, который он будет использовать на своём домашнем этапе Формулы-1 — Гран-при Монако на уличной трассе в Монте-Карло. Во время этапа в Монако Леклер будет выступать в синем шлеме. Такой дизайн Шарль посвятил Луи Широну — монегаску, которому единственному из граждан княжества удалось выиграть Гран-при Монако. Это произошло в 1931 году, и сверху шлема Шарль напомнил об этом с помощью соответствующей надписи.
Посмотреть фотографии шлема Леклера можно в его инстаграм-аккаунте.
Свободные заезды этапа в Монте-Карло пройдут в четверг, 20 мая. Третья практика и квалификация запланированы на субботу, 22 мая, гонка — на воскресенье, 23 мая.
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