Боттас хочет решить вопросы контракта с «Мерседесом» к августу

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что хочет решить все вопросы со своим будущим уже к августу.
Пока неизвестно, решит ли «Мерседес» предложить Боттасу новый контракт. Текущее соглашение финского гонщика истекает по окончании сезона. По данным ряда СМИ, Боттаса в «Мерседесе» может сменить пилот «Уильямса» Джордж Расселл.
«Всегда лучше начинать раньше. У меня были контракты, согласованные раньше и позже. И когда всё решается поздно, это сильно мешает.
Но, если честно, я пока об этом не думал. Это честный ответ. Я просто сосредоточен на следующих гонках. Момент переговоров однажды наступит.
Что касается моего будущего, то хороший дедлайн — пауза в августе. Но пока не хочу об этом думать, хочу выигрывать гонки. Это единственное, о чём я сейчас думаю», — цитирует Боттаса RacingNews 365.
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