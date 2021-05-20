Леклер ответил на критику «Феррари» со стороны Ральфа Шумахера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не согласился со словами экс-гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера, заявившего ранее, что похвала итальянской команде за борьбу за третье место в Кубке конструкторов лишь показывает, как сильно провалился коллектив за последние годы.



«Я не согласен со словами Ральфа Шумахера. Мы очень усердно работаем после тяжёлого прошлого сезона. Я вижу это, я чувствую прогресс в машине, и я доволен тем, чего мы добиваемся. Да, конечно, я по-прежнему недоволен тем, за какие позиции мы сражаемся, и я уверен, что никому в команде не нравится то, где мы находимся. Мы не хотим бороться за четвёртое, пятое или шестое место, мы хотим сражаться за победы, но после того шага назад, что был сделан перед сезоном 2020 года, мы неплохо прибавили.



Формула-1 — это сложный вид спорта, каждый год приходится выходить за рамки своих возможностей, так что мы просто пытаемся наверстать упущенное. Это непросто, но, как я уже сказал, я доволен нашей проделанной работой и я верю в команду, так что уверен, что скоро мы вернёмся к борьбе за лидирующие позиции и победы», — приводит слова Шарля Леклера GPFans.