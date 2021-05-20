Феттель рассказал анекдот про ёжика на пресс-конференции и остался разочарован реакцией

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал анекдот на пресс-конференции перед Гран-при Монако.



«Поднимается спичка на гору, вся вспотела, потому что подъём тяжёлый. Почти на самом верху она встречает ёжика. И спичка такая: «Ох, если бы я знала, что здесь ходят автобусы, то поехала бы на автобусе», — рассказал Феттель на пресс-конференции перед Гран-при Монако.



Ведущий пресс-конференции даже не усмехнулся на шутку немецкого гонщика и поспешил продолжить пресс-конференцию, на что моментально указал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, с которым Феттель был в паре при общении со СМИ.

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«Вы не посмеялись! Я знаю, что это не самая смешная шутка в мире, но в прошлый раз меня просили пошутить, сейчас я это сделал и вы вообще никак не отреагировали!», — возмутился Феттель.