Феттель рассказал анекдот про ёжика на пресс-конференции и остался разочарован реакцией

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал анекдот на пресс-конференции перед Гран-при Монако.
«Поднимается спичка на гору, вся вспотела, потому что подъём тяжёлый. Почти на самом верху она встречает ёжика. И спичка такая: «Ох, если бы я знала, что здесь ходят автобусы, то поехала бы на автобусе», — рассказал Феттель на пресс-конференции перед Гран-при Монако.
Ведущий пресс-конференции даже не усмехнулся на шутку немецкого гонщика и поспешил продолжить пресс-конференцию, на что моментально указал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, с которым Феттель был в паре при общении со СМИ.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
«Вы не посмеялись! Я знаю, что это не самая смешная шутка в мире, но в прошлый раз меня просили пошутить, сейчас я это сделал и вы вообще никак не отреагировали!», — возмутился Феттель.
- 20 мая 2021
-
11:43
-
11:35
-
10:43
-
09:55
-
08:30
- 19 мая 2021
-
23:21
-
23:12
-
22:50
-
22:45
-
21:34
-
20:53
-
19:19
-
18:26
-
17:55
-
15:57
-
14:57
-
13:51
-
13:23
-
12:23
-
12:20
-
11:09
-
10:59
-
09:53
-
00:58
- 18 мая 2021
-
23:23
-
22:13
-
20:59
-
20:00
-
18:59
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:57
-
16:33
-
16:28