В «Макларене» недовольны решением ФИА отложить техническую директиву по «гибким» крыльям

Рководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил недовольство решением ФИА внести техническую директиву по вопросу «гибких» крыльев только с 15 июня, при этом позволив командам на 20 процентов отклоняться от маскимально возможного уровня прогиба крыла на протяжении месяца после вступления директивы в силу.



«Если вы посмотрите на видео и фотографии из Барселоны, станет понятно, что именно там происходило. Так что мы полностью поддерживаем решение ФИА внести техническую директиву, содержанием которой мы довольны. Но „Макларен“ категорически не согласен со сроками, который выставила FIA.



С нашей точки зрения нет никаких причин, по которым хоть какая-то команда имела преимущество, при этом имея детали, которые противоречат регламенту. Они уже получили преимущество в нескольких гонках, и мы категорически не согласны, что они продолжат иметь это преимущество на следующих этапах чемпионата. Мы ведём переговоры с ФИА.



Очевидно, что наличие гибких крыльев даёт преимущсевто на таких трассах, как в Баку. Можно просто работать с повышенным уровнем прижимной силы без ущерба максимально скорости. Есть регламент и машины должны ему соответствовать», — приводит слова Зайдля RaceFans.

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