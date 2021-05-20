Перес — лучший в первой тренировке Гран-при Монако, Мазепин опередил Шумахера

В Монте-Карло завершилась первая свободная тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, третьим стал напарник Переса Макс Ферстаппен.



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял пятое место, его напарник Валттери Боттас — шестое.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер проехал на тренировке только один боевой круг — на машине монегаска возникли проблемы с коробкой передач, из-за чего он был вынужден пропустить сессию.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 17-м, уверенно опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 18-й результат.

Формула-1. Гран-при Монако. Первая практика



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.12,487

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,119

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,161

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,442

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,508

6. Валттери Боттас («Мерседес») +0,644

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,749

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,245

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,259

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,594

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,603

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,619

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,718

14. Николас Латифи («Уильямс») +1,781

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,794

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,833

17. Никита Мазепин («Хаас») +2,129

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,314

19. Джордж Расселл («Уильямс») +2,353

20. Шарль Леклер («Феррари») +7,131.