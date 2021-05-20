Пуршер выиграл квалификацию Ф-2 в Монако, Шварцман — второй, Деледда вне 107 процентов

Французский гонщик команды «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в квалификации этапа Формулы-2 в Монако. Пуршер стал победителем квалификационной сессии в первой группе и будет стартовать с поула.
Лучшее время во второй группе показал Роберт Шварцман, но он уступил Пуршеру 0,418 секунды. Таким образом, россиянин будет стартовать в основной гонке в Монако с первого ряда — он уйдёт в бой вторым.
Любопытно, что по итогам квалификации один из пилотов не уложился в 107 процентов от времени поула — Алессио Делледа из «ХВА» проехал круг за 1.27,744 против 1.20,985 у Пуршера.
Формула-2. Монако. Квалификация.
1. Тео Пуршер («АРТ») — 1.20,985
2. Роберт Шварцман («Према») — 1.21,403
3. Оскар Пиастри («Према») — 1.21,443
4. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 1.21,589
5. Юри Випс («Хайтек») — 1.21,523
6. Ральф Бошунг («Кампос») — 1.21,854
7. Рой Ниссани («ДАМС») — 1.22,102
8. Кристиан Лундгор («АРТ») — 1.21,877
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 1.22,131
10. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 1.21,912
11. Джехан Дарувала («Карлин») — 1.22,244
12. Лайам Лоусон («Хайтек») — 1.21,941
13. Давид Бекман («Хароуз») — 1.22,585
14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 1.22,168
15. Бент Вискал («Трайдент») — 1.22,827
16. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 1.22,758
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 1.22,933
18. Марино Сато («Трайдент») — 1.24,091
19. Джанлука Петекоф («Кампос») — 1.23,344
20. Гильерме Самаия («Хароуз») — 1.24,302
21. Джек Эйткен («ХВА») — 1.23,353
22. Алессио Деледда («ХВА») — 1.27,744.
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