Пуршер выиграл квалификацию Ф-2 в Монако, Шварцман — второй, Деледда вне 107 процентов

Французский гонщик команды «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в квалификации этапа Формулы-2 в Монако. Пуршер стал победителем квалификационной сессии в первой группе и будет стартовать с поула.



Лучшее время во второй группе показал Роберт Шварцман, но он уступил Пуршеру 0,418 секунды. Таким образом, россиянин будет стартовать в основной гонке в Монако с первого ряда — он уйдёт в бой вторым.



Любопытно, что по итогам квалификации один из пилотов не уложился в 107 процентов от времени поула — Алессио Делледа из «ХВА» проехал круг за 1.27,744 против 1.20,985 у Пуршера.



Формула-2. Монако. Квалификация.



1. Тео Пуршер («АРТ») — 1.20,985

2. Роберт Шварцман («Према») — 1.21,403

3. Оскар Пиастри («Према») — 1.21,443

4. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 1.21,589

5. Юри Випс («Хайтек») — 1.21,523

6. Ральф Бошунг («Кампос») — 1.21,854

7. Рой Ниссани («ДАМС») — 1.22,102

8. Кристиан Лундгор («АРТ») — 1.21,877

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 1.22,131

10. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 1.21,912

11. Джехан Дарувала («Карлин») — 1.22,244

12. Лайам Лоусон («Хайтек») — 1.21,941

13. Давид Бекман («Хароуз») — 1.22,585

14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 1.22,168

15. Бент Вискал («Трайдент») — 1.22,827

16. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 1.22,758

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 1.22,933

18. Марино Сато («Трайдент») — 1.24,091

19. Джанлука Петекоф («Кампос») — 1.23,344

20. Гильерме Самаия («Хароуз») — 1.24,302

21. Джек Эйткен («ХВА») — 1.23,353

22. Алессио Деледда («ХВА») — 1.27,744.