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В «Мерседес» пригрозили создать своё «гибкое» крыло

В «Мерседес» пригрозили создать своё «гибкое» крыло
Александр Кожевников
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил недовольство действиями ФИА относительно «гибких» крыльев. Ранее ФИА приняла решение выпустить техническую директиву о новой проверке крыльев на гибкость с 15 июня. Вольф выразил недовольство медлительностью действий Федерации.

«Разумеется, очень сложно подстроиться, когда гонки идут с перерывом в одну или две недели. Но у нас есть четыре недели до Баку, и непонятно, почему за это время нельзя изменить антикрыло для гонок на той трассе, где преимущество от «гибкого» крыла будет самым большим? Мы в странной ситуации. Техническая директива гласит, что колебания некоторых задних крыльев являются избыточными, поэтому мы готовы подать протест против этих команд и дойти до Международного апелляционного суда ФИА. Вряд ли кто-то хочет такого бардака.

Нам нужно будет переделать наше крыло, сделать его мягче. Оно слишком уж жёсткое в соответствии со статьёй 3.8 о том, что деталь должна оставаться неподвижной. Новые тесты непродуманны, так что это даёт нам шанс сделать крыло мягче и больше заставить его изгибаться», — приводит слова Тото Вольфа The Race.

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