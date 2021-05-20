В «Мерседес» пригрозили создать своё «гибкое» крыло

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил недовольство действиями ФИА относительно «гибких» крыльев. Ранее ФИА приняла решение выпустить техническую директиву о новой проверке крыльев на гибкость с 15 июня. Вольф выразил недовольство медлительностью действий Федерации.
«Разумеется, очень сложно подстроиться, когда гонки идут с перерывом в одну или две недели. Но у нас есть четыре недели до Баку, и непонятно, почему за это время нельзя изменить антикрыло для гонок на той трассе, где преимущество от «гибкого» крыла будет самым большим? Мы в странной ситуации. Техническая директива гласит, что колебания некоторых задних крыльев являются избыточными, поэтому мы готовы подать протест против этих команд и дойти до Международного апелляционного суда ФИА. Вряд ли кто-то хочет такого бардака.
Нам нужно будет переделать наше крыло, сделать его мягче. Оно слишком уж жёсткое в соответствии со статьёй 3.8 о том, что деталь должна оставаться неподвижной. Новые тесты непродуманны, так что это даёт нам шанс сделать крыло мягче и больше заставить его изгибаться», — приводит слова Тото Вольфа The Race.
- 20 мая 2021
-
17:57
-
17:04
-
16:37
-
15:54
-
15:12
-
13:33
-
13:14
-
11:43
-
11:35
-
10:43
-
09:55
-
08:30
- 19 мая 2021
-
23:21
-
23:12
-
22:50
-
22:45
-
21:34
-
20:53
-
19:19
-
18:26
-
17:55
-
15:57
-
14:57
-
13:51
-
13:23
-
12:23
-
12:20
-
11:09
-
10:59
-
09:53
-
00:58
- 18 мая 2021
-
23:23
-
22:13
-
20:59
-
20:00