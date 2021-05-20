Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Монако, Мик Шумахер разбил машину

В Монте-Карло завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса, третье показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал четвёртым.



Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 18-м, опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 19-й результат. В концовке сессии Мик разбил машину и вызвал появление красных флагов. Маршалам нужно было убрать обломки с трассы, несмотря на то что Мик пытался вернуться в боксы самостоятельно, ему пришлось запарковать машину в 11-м повороте.

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода зацепил стену в ходе тренировки, повредил заднюю подвеску и больше не выезжал на трассу.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.11,684

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,112

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,390

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,397

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,423

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,695

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,814

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,024

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,062

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,298

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,381

12. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,491

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,511

14. Эстебан Окон («Альпин») +1,515

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,573

16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,825

17. Николас Латифи («Уильямс») +1,909

18. Никита Мазепин («Хаас») +2,723

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,732

20. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,145.