Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Монако, Мик Шумахер разбил машину

В Монте-Карло завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у его напарника Карлоса Сайнса, третье показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал четвёртым.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам тренировки стал 18-м, опередив своего напарника Мика Шумахера, который показал 19-й результат. В концовке сессии Мик разбил машину и вызвал появление красных флагов. Маршалам нужно было убрать обломки с трассы, несмотря на то что Мик пытался вернуться в боксы самостоятельно, ему пришлось запарковать машину в 11-м повороте.
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода зацепил стену в ходе тренировки, повредил заднюю подвеску и больше не выезжал на трассу.
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.11,684
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,112
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,390
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,397
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,423
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,695
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,814
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,024
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,062
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,298
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,381
12. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,491
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,511
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,515
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,573
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,825
17. Николас Латифи («Уильямс») +1,909
18. Никита Мазепин («Хаас») +2,723
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,732
20. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,145.
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