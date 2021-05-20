Директор «Альпин» оценил возможность перехода Пьера Гасли в команду

Директор «Альпин» Лоран Росси оценил возможность перехода пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли в команду.
«Мы не рассматриваем кандидатуры других гонщиков на следующий год, потому что в данный момент я рассчитываю на Эстебана Окона. Фернандо Алонсо останется с нами в следующем году, так что, если мы хотим продолжить начатое, мы это сделаем. Пьер, безусловно, отличный гонщик, но в данный момент это не входит в наши планы», — приводит слова Росси пресс-служба Формулы-1.
Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.
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