Хэмилтон удивлён и рад столь сильному прогрессу «Феррари»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что представители «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали быстрейшие результаты на тренировках Гран-при Монако в четверг.
«Пилоты «Феррари» очень мощны. Удивляет видеть столь сильный их прогресс, но это здорово, это означает большую конкуренцию. «Феррари», как и прежде, очень быстро прогревает шины. То же самое обычно верно и для «Ред Булл» — так было и в прошлом.
Будет ли «Феррари» нашим соперником здесь? Я вижу то же самое, что и вы. Вообще я сконцентрирован на своей работе, но похоже, что будет именно так», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Со своим напарником солидарен и Валттери Боттас: «Феррари» выглядит очень быстрой, как и «Ред Булл». Так что непохоже, чтобы борьбу вели только две команды».
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