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Хорнер ответил на слова Вольфа, который пригрозил «Ред Булл» протестом

Хорнер ответил на слова Вольфа, который пригрозил «Ред Булл» протестом
Арина Ершова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на слова главы «Мерседеса» Тото Вольфа, который пригрозил подать протест в Международный апелляционный суд ФИА против соперников из-за нарушения технического регламента — слишком гибкого заднего крыла. Правила Ф-1 будут изменены, но только к Гран-при Франции, что не устраивает «Мерседес».

«Машина прошла необходимые тесты, всё соответствует правилам. Это просто констатация факта. Автомобиль спроектирован так, чтобы соответствовать правилам. Время от времени ФИА меняет соответствующие тесты, и у них есть на это право. Они это сделали, и это, конечно, означает, что фактически регламент изменился во многих отношениях», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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