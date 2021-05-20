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Механики «Астон Мартин» подарили Феттелю новый «глаз» после проблемы на тренировке

Механики «Астон Мартин» подарили Феттелю новый «глаз» после проблемы на тренировке
Евгений Кустов
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У немецкого гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля возникла небольшая проблема со здоровьем во время свободных заездов в четверг на Гран-при Монако Формулы-1. Феттель пожаловался, что ему в глаз что-то попало, из-за чего он слезится. Тем не менее Себастьян продолжил серию кругов, отказавшись сразу заезжать в боксы.

Механики «Астон Мартин» в шутку решили помочь Феттелю и подарили ему новый «глаз» — бумажный и на резинке. Себастьян продемонстрировал подарок журналистам во время интервью по итогам дня.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Команда была очень любезна, изготовив это. Вероятно, я продолжу его использовать и таким образом буду в безопасности на оставшуюся часть уик-энда», — заявил Феттель.

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