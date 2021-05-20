Ферстаппен: удивлён тем, как конкурентоспособна «Феррари», а мы очень слабы

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о проблемах своей команды на тренировках Гран-при Монако в четверг. Голландец уступил обоим пилотам «Феррари».



«Мы были слишком медленными. Не чуть-чуть, а довольно существенно. Нам нужно по-настоящему найти темп. Необходимо изучить ситуацию с трафиком, чтобы получать оптимальные результаты. Но даже с учётом оптимальных результатов по секторам мы довольно далеко, да и в целом ощущения от пилотажа не блестящие. Обычно мне довольно комфортно в машине, я легко могу набрать скорость, но сейчас это занимает слишком много времени. Вероятно, пока это самый сложный уик-энд.



Вообще я удивлён тем, как конкурентоспособна «Феррари», но думаю, что это просто показывает, что мы довольно слабы. У них всё очень хорошо, а мы очень слабы — поэтому такое большое отставание», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.