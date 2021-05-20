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Цунода прокомментировал ошибку и контакт с отбойником на тренировке в Монако

Цунода прокомментировал ошибку и контакт с отбойником на тренировке в Монако
Евгений Кустов
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Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал свою ошибку во второй четверговой тренировке Гран-при Монако Формулы-1. Цунода повредил подвеску при контакте с отбойником и пропустил часть практики.

«К сожалению, моя вторая сессия закончилась раньше времени. Я не слишком сильно атаковал в повороте, но потерял сцепление на выходе и, к сожалению, зацепил стену. Я не уверен, как сильно это повлияет на подготовку к гонке, но очевидно, что потеря времени на трассе — это неидеально. Однако у меня остаются два комплекта «софта» на субботу, так что ситуация не худшая. Мне просто нужно сильнее подготовиться к субботе и собрать всё воедино в момент, когда это будет действительно важно», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

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