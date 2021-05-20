Видео: Мик Шумахер попадает в аварию на тренировке в Монако
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего во второй части свободных заездов Гран-при Монако в четверг. Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер не справился с управлением во время быстрого круга и задел отбойник задним правым колесом, что привело к поломке подвески и проколу. Шумахер сумел покинуть место аварии, однако до боксов добраться не сумел, остановив повреждённый автомобиль в безопасном месте.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Мик Шумахер показал 19-й результат во второй части свободных заездов Гран-при Монако на уличной трассе в Монте-Карло. Его напарник по «Хаасу» Никита Мазепин стал 18-м.
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