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«Мерседес» не планирует крупных обновлений, несмотря на борьбу с «Ред Булл»

«Мерседес» не планирует крупных обновлений, несмотря на борьбу с «Ред Булл»
Евгений Кустов
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что его команда Формулы-1 в данный момент сосредоточилась на работе над болидом 2022 года и уже не представит никаких существенных доработок автомобиля в сезоне-2021.

«Планируем работать с тем, что есть, и пытаемся вносить мелкие улучшения в машину, но мы уже полностью сосредоточены на сезоне-2022. Будут только маленькие улучшения. Но, я думаю, если говорить о возможной прибавке в скорости, то скорее она будет за счёт лучшего понимания концепции нынешнего автомобиля.

Может ли «Ред Булл» за счёт этого стать фаворитом? Вполне может быть и так. Но мы уверены, что сможем побороться за титул», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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