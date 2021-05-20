Мазепин рассказал, что позволило ему успешно провести тренировки Гран-при Монако

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвёл итоги тренировок Гран-при Монако Формулы-1 в четверг. В обеих сессиях россиянин опередил Мика Шумахера.
«Просто невероятно находиться в Монако — вне зависимости от того, сидишь ты за рулём или нет: это просто что-то особенное. Сегодня у нас был очень хороший день. Команда проделала фантастическую работу после сложного уик-энда в Барселоне. У меня присутствовала необходимая уверенность в машине — то, что мне нужно. Удивительно так говорить с учётом прежнего развития сезона, но я чувствовал себя таким весёлым за рулём машины. Было похоже на выходной — так здорово было пилотировать.
Если смотреть вперёд, то здесь гораздо меньше пространства, чтобы пропускать машины, и у нас нет иллюзий насчёт того, что нас будут обходить на круг, с учётом нашего темпа. Но сегодня всё было хорошо», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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