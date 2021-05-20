Глава «Хааса» прокомментировал прогресс Мазепина и аварию Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги свободных практик Гран-при Монако. Функционер отметил небольшой прогресс Никиты Мазепина, а также прокомментировал аварию Мика Шумахера.
«Неплохой день, довольно хороший для нас. Если посмотреть на результаты, то так не выглядит, но мы проехали много кругов, наш план работал — за исключением маленького сбоя у Мика в конце второй практики. Парни просто упорно трудились и прибавляли круг за кругом. Именно это мы и просили их делать, и я думаю, что они оба проделали хорошую работу.
Никита был доволен своим днём, его уверенность в себе стала несколько выше. Что же до Мика, то, похоже, он ехал близко от Серхио Переса и потерял часть прижимной силы, возникла резкая избыточная поворачиваемость, с которой он не смог справиться. Машина повреждена не слишком сильно. Мы будем готовы к субботе», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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